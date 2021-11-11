AÖL ne zaman 2021? AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Açık öğretim lisesi sınavları online mı yüzyüze mi gerçekleşecek?

Lise eğitimini uzaktan tamamlayan binlerce öğrenci AÖL sınavı ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerde hangi şartlar olması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle 2021-2022 1. dönem AÖL sınavlarının online mı yoksa yüzyüze mi yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı? İşte detaylar…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI DÜZENLENECEK?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak.