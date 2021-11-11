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    • 12.11.2021 09:12
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    AÖL ne zaman 2021? AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Açık öğretim lisesi sınavları online mı yüzyüze mi gerçekleşecek?

    AÖL sınavı ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Açık öğretim lisesi sınavları online mı yüzyüze mi yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak lise eğitimi uzaktan okuyan binlerce öğrenci sınav tarihini ve sınava girecekleri sınav merkezini merak ederek araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    AÖL ne zaman 2021? AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte?

    Lise eğitimini uzaktan tamamlayan binlerce öğrenci AÖL sınavı ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerde hangi şartlar olması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle 2021-2022 1. dönem AÖL sınavlarının online mı yoksa yüzyüze mi yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı? İşte detaylar…

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI DÜZENLENECEK?

    Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

    2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak.

        Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

        İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
        Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,
        Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

        e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
        İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

        Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
        C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
        Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

        b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;
        İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
        C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
        Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
        İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı),
        istenir.

        Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
        C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
        Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
        Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,
        C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
        İstenir.
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        Haberler Güncel AÖL ne zaman 2021? AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Açık öğretim lisesi sınavları online mı yüzyüze mi gerçekleşecek?
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