Samuray kılıcı olayı nedir? Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Ataşehir'de Samuray kılıcı işlenen cinayet sonrası Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Samuray kılıcı olayı nedir? soruları gündeme geldi. Ankara'dan İstanbul'a iş için gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz isimli genç kadın Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğradı. Cengiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise mobese kamerası ile an be an kaydedildi. İşte Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri...
SAMURAY KILICI NEDİR, NASIL BİR ŞEY?
Katana kılıcı bilinen adıyla Samuray kılıcı Japonların kullandıkları geleneksel bir kılıçtır. Kavisli, tek ağızlı, iki elle tutulabiliyor. Uzun saplı bir kılıçtır Japon samurayı tarafından kullanılıyor.
SAMURAY KILICINI KİMLER KULLANIR?
Vakizaşi veya şoto ile ya da tanto ile eş olarak bilinen Samuray kılıcı, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılırdı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.
HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.