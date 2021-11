Samuray kılıcı olayı nedir? Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Ataşehir'de Samuray kılıcı işlenen cinayet sonrası Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Samuray kılıcı olayı nedir? soruları gündeme geldi. Ankara'dan İstanbul'a iş için gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz isimli genç kadın Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğradı. Cengiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise mobese kamerası ile an be an kaydedildi. İşte Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri...