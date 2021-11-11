CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruma krizi! Devletin korumasına hakaretler yağdırdı



SORUMLULUK BENDE DEĞİL

Ancak hâlâ o eski görevini sürdürüyor ki, bir süre önce Kılıçdaroğlu, Muğla'ya giderken bineceği özel uçakta devletin görevlendirdiği koruma müdürü ile Koray Aslan arasında ciddi bir gerilim yaşandı. Yaşandı diyorum, çünkü o uçağa, ana muhalefet partisi genel başkanını korumak için devletin görevlendirdiği koruma müdürü binemedi. Dahası bırakın binememeyi, bir de Aslan'ın hakaretlerine maruz kaldı. Bunun üzerine kendi kurumuna gidip, "Sorumluluk bende değil" diye bilgi verdi, ancak değişen hiçbir şey olmadı.