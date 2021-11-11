CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruma krizi! Devletin korumasına hakaretler yağdırdı

Sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atıp terörün siyasi ayağı HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi Başkan Erdoğan'ın sokağa silahlı grupları salacağını ve suikastların yaşanacağını söylemesi büyük tepki çekmişti.
Yaşanan tartışmalar sonrası gündeme bomba gibi düşecek iddiayı Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı. Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan ile devletin görevlendirdiği koruma müdürü arasında yaşananları köşesine taşıdı ve skandalın sonuçlarının sorumlusunun kim olacağını sordu.
Övür yazısında şu ifadelere yer verdi;
CHP'DE KORUMA KRİZİ
Sadece İP'te değil, CHP'de de sular durulmuyor. Siyasi aktörlerin cumhurbaşkanlığı için arka plandaki rekabeti bir yana, sık sık taciz ve tecavüz olaylarıyla sarsılan CHP bu kez de koruma kriziyle karşı karşıya... Daha önce de yazdım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin görevlendirdiği koruma müdürü Koray Aslan, sanıyorum özel ilişkileri nedeniyle resmi görevinden ayrıldı ve CHP'nin özel güvenlik müdürü oldu.