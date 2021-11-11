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    • 11.11.2021 08:32
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    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruma krizi! Devletin korumasına hakaretler yağdırdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan'ın devletin görevlendirdiği koruma müdürüne hakaretler yağdırarak uçağa almadığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu garip durum yarın bambaşka bir sonuca yol açarsa acaba sorumlusu kim olur?" ifadelerini kullandı.

    CHP’de koruma krizi!

    Sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atıp terörün siyasi ayağı HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi Başkan Erdoğan'ın sokağa silahlı grupları salacağını ve suikastların yaşanacağını söylemesi büyük tepki çekmişti.


    Yaşanan tartışmalar sonrası gündeme bomba gibi düşecek iddiayı Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı. Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan ile devletin görevlendirdiği koruma müdürü arasında yaşananları köşesine taşıdı ve skandalın sonuçlarının sorumlusunun kim olacağını sordu.



    Övür yazısında şu ifadelere yer verdi;

    CHP'DE KORUMA KRİZİ
    Sadece İP'te değil, CHP'de de sular durulmuyor. Siyasi aktörlerin cumhurbaşkanlığı için arka plandaki rekabeti bir yana, sık sık taciz ve tecavüz olaylarıyla sarsılan CHP bu kez de koruma kriziyle karşı karşıya... Daha önce de yazdım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin görevlendirdiği koruma müdürü Koray Aslan, sanıyorum özel ilişkileri nedeniyle resmi görevinden ayrıldı ve CHP'nin özel güvenlik müdürü oldu.


        SORUMLULUK BENDE DEĞİL
        Ancak hâlâ o eski görevini sürdürüyor ki, bir süre önce Kılıçdaroğlu, Muğla'ya giderken bineceği özel uçakta devletin görevlendirdiği koruma müdürü ile Koray Aslan arasında ciddi bir gerilim yaşandı. Yaşandı diyorum, çünkü o uçağa, ana muhalefet partisi genel başkanını korumak için devletin görevlendirdiği koruma müdürü binemedi. Dahası bırakın binememeyi, bir de Aslan'ın hakaretlerine maruz kaldı. Bunun üzerine kendi kurumuna gidip, "Sorumluluk bende değil" diye bilgi verdi, ancak değişen hiçbir şey olmadı.


        Bu garip durum yarın bambaşka bir sonuca yol açarsa acaba sorumlusu kim olur?

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