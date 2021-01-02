YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI

Araç ihalesinde düşük kilometreli araçların kullanılması belirtilmiş. Ancak Ertaç'ın bazı araçları galeriden alıp, kilometresini düşürüp Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettiği ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin yaptıkları araştırmada bazı araçların daha önce kendilerinde görev yaptığını ve kilometresinin normalde çok yüksek olduğunu belirterek iade ettiği de ortaya çıktı.