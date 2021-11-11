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    SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütlerine şafak baskını: 9 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi! İstanbul’da terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

    AA
    Terör örgütlerine şafak baskını: 9 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Terör örgütlerine şafak baskını: 9 şüpheli yakalandı

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında, sabah, 11 ilçedeki 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütlerine şafak baskını: 9 şüpheli yakalandı
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