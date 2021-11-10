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    • 10.11.2021 10:37
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    • 10.11.2021 10:38
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    Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'liler şok yaşadı! "Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz"

    Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nda toplanan CHP'lileri bir vatandaş protesto etti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve saygı duruşu sonrası CHP'lilerin fotoğraf çektirmesi sırasında bir vatandaş, "Sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun. Bir Atatürk'ün ismini bile söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz! PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Ben de CHP'liyim, sizden utanıyorum" dedi.

    Sabah
    Taksim’de Atatürk’ü anma töreninde CHP’liler şok yaşadı

    Atatürk'ü Anma töreni için Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nda toplanan CHP'liler protesto edildi.

    Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP'lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş "Sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun.. Bir Atatürk'ün ismini bile söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz! PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Ben de CHP'liyim, sizden utanıyorum" diye bağırdı.

    Alandaki polisler şahsı alandan uzaklaştırdı.
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    Haberler Güncel Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'liler şok yaşadı! "Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz"
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