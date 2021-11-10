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Türkiye Ata'sını anıyor! Saat 9'u 5 geçe hayat durdu!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden tam 83 yıl geçti. Türkiye her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de Ata'sını andı. Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu.

10.11.2021 09:44 - Son Güncelleme: 10.11.2021 10:07
Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!

Ankara'nın en işlek noktalarında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!

57 YILA SIĞDIRILAN BÜYÜK BAŞARILAR
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.

Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer "Mustafa"lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.

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