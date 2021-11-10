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Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden kareler...

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine geçen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. İşte fotoğraf arşivinden derlenen karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e yolculuğu...

10.11.2021 09:41 - Son Güncelleme: 10.11.2021 10:12
Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinden kareler...

Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

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Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinden kareler...

Anadolu Ajansı, fotoğraf arşivinden derlenen karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e yolculuğunu anlattı

Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinden kareler...

17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar görülüyor.

Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinden kareler...
Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinden kareler...

Atatürk'ün cenazesi, 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken görülüyor.

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