Tarihin hüzünlü anları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden kareler...
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine geçen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. İşte fotoğraf arşivinden derlenen karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e yolculuğu...
10.11.2021 09:41
- Son Güncelleme: 10.11.2021 10:12
Anadolu Ajansı, fotoğraf arşivinden derlenen karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e yolculuğunu anlattı
Atatürk'ün cenazesi, 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken görülüyor.