SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu: Asistan hekimlerin nöbetlerini mevzuata göre düzenleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki hastanelerin başhekimlerine nöbet sistemiyle ilgili bir mektup yolladı.
"BU MEKTUP SİZİNLE HASBİHAL AMACI TAŞIYOR"
Türkiye genelinde toplam 136 başhekime gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer başhekim arkadaşım, Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim.
NÖBET SİSTEMİ İÇİN KARARLI, KALICI ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR
1.11.2021 Tarih ve 95796091-010.07 Sayılı Genelgemiz, İl Sağlık Müdürlüğünce tarafınıza ulaştırıldı. Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor.