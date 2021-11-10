Tüm Türkiye Başak Cengiz cinayetini konuşuyor. Ataşehir'de aynı sitede oturan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Göktürk Boz Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Peki, Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!
BAŞAK CENGİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Ateşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırarak öldürdüğü Başak Cengiz'in (28) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Başak Cengiz'in babası, "Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi" dedi.
DHA'nın haberine göre, olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşti. İşten çıkıp kaldığı otele gitmek isteyen Mimar Başak Cengiz, yanına yaklaşan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan yanında taşıdığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı.
Aldığı kılıç darbeleriyle, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Ankara'da Yahyalar Mahallesi Merkez Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.