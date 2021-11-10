Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?

Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bittiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor. Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüyerek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi" dedi.