Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2021 13:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 13:22
    ABONE OL

    Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?

    Ataşehir'de Başak Cengiz isimli genç kız Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in babası, "Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından genç kızın hayatı ve katili hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?

    Tüm Türkiye Başak Cengiz cinayetini konuşuyor. Ataşehir'de aynı sitede oturan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Göktürk Boz Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Peki, Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!

    BAŞAK CENGİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Ateşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırarak öldürdüğü Başak Cengiz'in (28) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Başak Cengiz'in babası, "Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi" dedi.

    DHA'nın haberine göre, olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşti. İşten çıkıp kaldığı otele gitmek isteyen Mimar Başak Cengiz, yanına yaklaşan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan yanında taşıdığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı.

    Aldığı kılıç darbeleriyle, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Ankara'da Yahyalar Mahallesi Merkez Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

        "OKUSUN DİYE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 5 SENE DAHA ÇALIŞTIM"

        Acılı baba Avni Cengiz, "Kızım otele giderken saldırıp kılıçla öldürüyorlar. Biz akşam haber alıp geldik. Öğrendik ki vefat etmiş. Sitede kalmıyordu. Ataşehir'de otelde kalıyordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğruyor. Çantasını da vermiyor. Samuray kılıcıyla öldürüyor. Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi. Safranbolu'da Karabük Üniversitesi Mimarlık'tan mezundu. Kendi halinde merhametli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar günü Ankara'ya geri dönecekti. Mimardı. Bir bankanın projelerini çiziyordu burada. İş için buradaydı 15'ine kadar kalacaktı. Ankara'dan buraya iş yerine destek olmak için gelmişti.

        Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bittiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor. Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüyerek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi" dedi.

        "YENİ NİŞAN YAPTI"

        Ağabeyi Fatih Cengiz ise , "Çok üzüldük, elden bir şey gelmez. İş için buradaydı kendisi mimar. Pazar günü Ankara'ya dönecekti normalde Ankara'da çalışıyor. Bir proje için buraya geldi. Akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Yapanı tanımıyoruz. Başak işinde gücünde bir insan. Otelde kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bu adamın akli dengesi bozuksa neden dışarıda duruyor bu bir mazeret değil. Bence planlı bir şekilde öldürdü" şeklinde konuştu.

        BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Göktuğ Boz Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

        Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1915 Çanakkale Köprüsü’nden büyük başarı!
        Haberler Güncel Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?
            SON DAKİKA