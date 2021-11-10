Euronews Türkçe'den 10 Kasım'da provokasyon kokan Atatürk paylaşımı

Euronews Türkçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Fransa merkezli Euronews, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Euronews'in paylaştığı haberde, Ata'nın ölüm yıl dönümü de yanlış hesaplanmış durumda. İşte atılan o tweette yer alan ifadeler:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi?"





Euronews Türkçe'nin paylaşımına Türk kullanıcılardan büyük tepki geldi.

Çoğu kullanıcı bu tweeti unutmayacaklarını dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Hiç utanmadınız değil mi sildiğiniz bu paylaşımdan? Siroz sebebi sadece alkol değildir. Hepatit B ve C gibi hastalıklar da siroza neden olur. Savaşta hepatit geçirmiş olma ihtimali yüksektir. Her şeyin açıklaması vardır, ahlaksızlığın açıklaması yoktur."

"Madem korktunuz sildiniz, neden böyle bir twit attınız. Amacınızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz! Korkaklar."

"Niye sildiniz korkaklar. İşte Ata ile farkınız burada, o sizin gibi omurgasız değildi. Uöarım hakkınızda dava açılır."

"Peki sizi hangi sebep itti bu haince dizilmiş lafları haber diye paçavradan bozma sayfanızda yayınlamaya."

"Bu ahlaksızlık için özür dileyecek misiniz? Siz sildiniz ama biz yakaladık."