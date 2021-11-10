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    • 10.11.2021 19:51
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    • 10.11.2021 19:51
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Mansur Yavaş'a taziye mesajı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Altun’dan Mansur Yavaş’a taziye mesajı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Yavaş, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.



    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı dileklerini iletti.

    Altun, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, Sayın Yavaş başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



    Fotoğrafta: Mansur Yavaş ve kardeşi Sabri Yavaş
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