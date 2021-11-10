Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Mansur Yavaş'a taziye mesajı





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı dileklerini iletti.



Altun, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, Sayın Yavaş başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.