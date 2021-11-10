Son dakika: Azerbaycan tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçti





GÜVEN İNŞASINA KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğine dikkat çekilirken bunun, bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığının altı çizildi.

Tezkereyle Mehmetçiğin Azerbaycan görevi 1 yıl daha uzatıldı.