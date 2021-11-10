Son dakika: Azerbaycan tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçti

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresini 1 yıl daha uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Mehmetçik, Karabağ'da ateşkesi kontrol, barış ve huzuru tesis etmek üzere 1 yıl daha görevini sürdürecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZASIYLA...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'a verilen güçlü destek vurgulanırken Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için önemli girişimlerde bulunduğu belirtildi.
GÜVEN İNŞASINA KATKI SAĞLAYACAK
Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğine dikkat çekilirken bunun, bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığının altı çizildi.
Tezkereyle Mehmetçiğin Azerbaycan görevi 1 yıl daha uzatıldı.