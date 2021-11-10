Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Çocuğu var mı? Dünya rekoru kaç kilo?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 Bulgaristan doğumludur. 3 çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya gelen Süleymanoğlu, Türkiye'de halter sporunun sevilmesini ve yayılmasını sağlamıştır. Çocuk yaştayken keşfedilen Naim Süleymanoğlu'nun ustası Hilmi onun halter kaldırmadaki yeteneğini fark etti ve ailesinden izin alarak halter alanına yönlendirdi.

Kırcaali'de yatılı olarak okumaya başlayan Süleymanoülu, okul dışında hep halter ile ilgilendi. Annesinin endişeleri arasında spor kariyerine çocuk yaşlarda başladı. Yarışmalara katılabilmesi için yaşı büyütüldü.

Kırcaali'deki başarısının ardından milli takıma davet edildi. Sonrasında da Bulgaristan'ı dünya şampiyonalarında temsil etmeye başladı.