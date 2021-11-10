TRT1 ekranlarında bu akşam yayınlanan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi izleyicileri bir hayli etkiledi. Filmi izleyen binlerce kişi Naim Süleymanoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Çocuğu var mı? Dünya rekoru kaç kilo? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Filmseverler için Naim Süleymanoğlu hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi...
NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 Bulgaristan doğumludur. 3 çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya gelen Süleymanoğlu, Türkiye'de halter sporunun sevilmesini ve yayılmasını sağlamıştır. Çocuk yaştayken keşfedilen Naim Süleymanoğlu'nun ustası Hilmi onun halter kaldırmadaki yeteneğini fark etti ve ailesinden izin alarak halter alanına yönlendirdi.
Kırcaali'de yatılı olarak okumaya başlayan Süleymanoülu, okul dışında hep halter ile ilgilendi. Annesinin endişeleri arasında spor kariyerine çocuk yaşlarda başladı. Yarışmalara katılabilmesi için yaşı büyütüldü.
Kırcaali'deki başarısının ardından milli takıma davet edildi. Sonrasında da Bulgaristan'ı dünya şampiyonalarında temsil etmeye başladı.
16 YAŞINDA DÜNYA REKORU GELDİ!
16 yaşında dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza atan Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında yılın haltercisi seçildi.
9 yaşında başladığı halterde 15 yaşında Dünya Gençler Şampiyonası'nda 2 altın madalya aldı. 16 yaşında ise yine altın madalya kazandı fakat bu kez rekor kırarak.
1984'te kendi ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci sporcu olarak tarihe geçti. 84-85 yılları arasında Bulgaristan'da başlayan asimilasyon politikası sonrası Naim Süleymanoğlu olan adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi. O günden sonra Türkiye'ye kaçmak ve yeniden kimliğine dönmek için planlar yapan Naim Süleymanoğlu 1986'da Avusturalya'da Melbourne Büyükelçiliği'ne sığındı.
Turgut Özal'ın bizzat devreye girmesinin ardından Türkiye'ye iltica etti.