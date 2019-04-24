HDP sözde Ermeni soykırımına sahip çıktı

24 Nisan 1915'te Osmanlı Devleti'nin zorunlu Tehcir uygulamasıyla Ermenileri Suriye'ye göndermesinin ardından 104 yıl geçti. Tehcir öncesinde Van ve Erzurum'da Ermeni çeteleri Müslümanları vahşi bir şekilde katlettiler. Bazı köylerde nüfus bile kalmadı. Talat Paşa'nın emriyle Ermeniler tüm hakları korunarak bir göç yolu üzerinden güvenli bir şekilde göç ettirildi. Tehcir sayesinde burada yaşayan masum Ermenilerin hakkı da korunmuş ve Ermeni çeteciler ve katiller sürüsü Anadolu'dan çıkarılmıştır.

ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ 38 DİPLOMATIMIZI ŞEHİT ETTİ

1976 Ermenilerin kurduğu ASALA terör örgütü 38 diplomatımızı şehit etti. Sonrasında çöken ASALA terör örgütünün hemen sonrası terör örgütü PKK kuruldu. PKK'nın ASALA'nın devamı olduğu şimdiye kadar onlarca kez de kanıtlandı.

HDP SÖZDE SOYKIRIMIN SÖZCÜSÜ!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP tehcirin 104. Yılında sözde Ermeni soykırımını anan bir mesaj yayınladı ve Türk devletine mesnetsiz suçlamalarda bulundu. 1914'te Van ve Erzurum'da yapılan Türk katliamlarını, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları görmezden gelen HDP'ye sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

işte HDP'nin ihanet bildirisi:



