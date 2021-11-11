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    • Güncel
    • 11.11.2021 07:00
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    • 11.11.2021 07:00
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    Devlet büyüklerine küfreden "trol savcı" Özcan Muhammed Gündüz'ün cezası paraya çevrildi! Karara itiraz edilecek

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesaptan devlet büyüklerine küfreden eski savcı Özcan Muhammed Gündüz’ün aldığı hapis cezası paraya çevrildi.

    Trol savcı için skandal karar!

    Sosyal medya platformu Twitter'da açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Samsun eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılanması sona erdi.

    Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski savcı Özcan Muhammed Gündüz katılmazken, avukatı hazır bulundu.



    HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ
    Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, trol savcıyı önce TCK'nın 125-1 gereğince 365 gün karşılığı para cezasına çarptırdı.


        Sabah'ta yer alan habere göre, "iyi hal" indirimi uygulanan Gündüz 425 gün hapis cezası karşılığı, 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş karara itiraz edeceklerini söyledi.


        KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ
        Göktaş, "Mahkeme eski savcıya hakaret suçundan ceza verdi. Biz ise hem hakaret hem de iftira suçlarından ceza verilmesini istemiştik. Bize göre işlenen suçların arasında iftira da var. Kararı istinafa götüreceğiz" dedi.

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