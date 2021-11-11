Devlet büyüklerine küfreden "trol savcı" Özcan Muhammed Gündüz'ün cezası paraya çevrildi! Karara itiraz edilecek



KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ

Göktaş, "Mahkeme eski savcıya hakaret suçundan ceza verdi. Biz ise hem hakaret hem de iftira suçlarından ceza verilmesini istemiştik. Bize göre işlenen suçların arasında iftira da var. Kararı istinafa götüreceğiz" dedi.

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