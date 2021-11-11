Devlet büyüklerine küfreden "trol savcı" Özcan Muhammed Gündüz'ün cezası paraya çevrildi! Karara itiraz edilecek

Sosyal medya platformu Twitter'da açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Samsun eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılanması sona erdi.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski savcı Özcan Muhammed Gündüz katılmazken, avukatı hazır bulundu.
HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ
Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, trol savcıyı önce TCK'nın 125-1 gereğince 365 gün karşılığı para cezasına çarptırdı.