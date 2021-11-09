Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2021 08:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2021 08:12
    ABONE OL

    İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 25 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

    Önceden belirlenen 25 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.



    BAYRAMPAŞA'DA 2 GÖZALTI
    Operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve giren polis, narkotik arama köpeği Wisha ile içeride arama yaptı. Baskın sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Güncel İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı
            SON DAKİKA