İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı





BAYRAMPAŞA'DA 2 GÖZALTI

Operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve giren polis, narkotik arama köpeği Wisha ile içeride arama yaptı. Baskın sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.