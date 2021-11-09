CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu boş vaatte bulunmaya devam ediyor! Kadına şiddet üzerinden siyaset yaptı eline yüzüne bulaştırdı

CHP grup toplantısında kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dinleyici ve televizyon başında izleyen partililere boş vaadde bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında kadına şiddetin önlenmesi için emniyetin içerisine yeni birim kurulacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Ev içi şiddet olur. Olay karakola intikal ederse karakol da özel birimler olacak. Eğitimli birimler olacak. O birimlerde en az bir tane kadın polis olacak. Dolayısıyla kadının hakkını da bir polis savunacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ne kadar uzak olduğunu bir kez daha ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 1.005 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kurarak 6 bin personel görevlendirdi.