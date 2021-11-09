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    • Güncel
    • 09.11.2021 16:58
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    • 09.11.2021 17:49
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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi

    Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

    TSK ve MİT vurdu: 4 kalleş cehennemde!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi
        SON DAKİKA