Partisinin dokunulmaz isimlerinden Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı sonrası gündem değiştirmeye çalışan İP lideri Akşener, bugün İP Grup Toplantısı'nda Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okudu.



Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir paylaşım geldi. İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.