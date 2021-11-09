Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2021 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2021 12:45
    ABONE OL

    Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür skandalını unutturma girişimi: 'Korucu' dediği Ali Haydar Yener’in sabıkası kabarık çıktı

    Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye'yi ayağa kaldırırken İP Başkanı Meral Akşener Türkkan'ı korumak için gündem değiştirme girişiminde bulundu. Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, taleplerini okuduğu Ali Haydar Yener’in sabıkası kabarık çıktı. Yener’in, öz kızını yaralama suçundan suç kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyini provokasyona soyunmak ile suçlamıştı.

    Sözde korucu yalanı ifşa oldu

    Partisinin dokunulmaz isimlerinden Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı sonrası gündem değiştirmeye çalışan İP lideri Akşener, bugün İP Grup Toplantısı'nda Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okudu.

    Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir paylaşım geldi. İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.

    KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, ADLİ İŞLEM GÖRMÜŞ
    İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener'e kürsüdeki sözleri nedeniyle sert tepki gösterdi.

    İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" girişi ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri kullanılarak!

    Daha ne kadar şaşıracağız?

        SABIKASI KABARIK
        Meral Akşener'in mektubunu okuduğu Ali Haydar Yener'in öz kızını yaralama suçundan suç kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. Ayrıca, Yener'in silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın düzenlediği televizyon programına katıldığı öğrenirken 2017 yılında evden kaçan kızı E.Y.'yi darp ettiği bilgisi edinildi.

        Sabah'ın haberine göre diğer yandan oğlu M.Y'in ise küçük kardeşi A. G. Y.'ye 2016 yılında tecavüz ettiği, yaşanan bu olaydan bilgisi olan baba Yener'in olayı kapattığı iddia edildi.

        Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyini provokasyona soyunmak ile suçlamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Güncel Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür skandalını unutturma girişimi: 'Korucu' dediği Ali Haydar Yener’in sabıkası kabarık çıktı
            SON DAKİKA