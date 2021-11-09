10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nde nereler açık nereler kapalı olacak?

Gündemde yoğun bir şekilde 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Tüm illerden vatandaşlar yıl içerisindeki resmi tatilleri yakından takip ediyor ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün de resmi tatil olup olmadığını, okulların ve işyerlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Tam 83 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu ve o yıldan bu yana her sene yas günü olarak ilan edilmiş ve ülkemizde Türk bayrağımız yarıya indiriliyor.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.
10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?
Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.