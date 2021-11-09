10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri nedir? 10 Kasım'da kargolar, bankalar açık mı yoksa kapalı mı olacak?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yarın vefatının 83. yılında anılacak. Türk milletini derinden üzen bu günde Atatürk'ü anma törenleri yapılacak. Bu kapsamda banka ve PTT'lerin açık ya da kapalı olup olmadığı ve çalışma saatleri merak konusu oluyor. Kargo, PTT ve bankaların çalışma saatleri haberimizde yer alıyor. Peki, 10 Kasım PTT, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte 10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri!

10 KASIM PTT BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için banka, PTT ve kargo şubeleri normal çalışma saat düzenine göre çalışacaktır.

İşte banka ve PTT çalışma saatleri;