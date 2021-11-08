TRT payı ne kadar, kaç TL? Enerji fonu nedir? TRT payı ve Enerji fonu kesintisi kaldırıldı mı? TRT payı nedir, neden alınıyor?

Son dakika açıklamasına göre; Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." dedi. Peki; TRT payı nedir, neden alınıyor? TRT payı ne kadar, kaç TL? Enerji fonu nedir? TRT payı ve Enerji fonu kesintisi kaldırıldı mı?
TRT PAYI NEDİR?
Erdoğan'ın faturalardaki TRT payını kaldırdığını açıklamasının ardından TRT payının ne olduğu merak edildi. TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.
ENERJİ FONU NEDİR?
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)