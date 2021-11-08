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    • Güncel
    • 09.11.2021 08:52
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    • 09.11.2021 08:52
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    TRT payı ne kadar, kaç TL? Enerji fonu nedir? TRT payı ve Enerji fonu kesintisi kaldırıldı mı? TRT payı nedir, neden alınıyor?

    8 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." açıklamasında bulundu. Peki; TRT payı nedir, neden alınıyor? TRT payı ne kadar, kaç TL? Enerji fonu nedir? TRT payı ve Enerji fonu kesintisi kaldırıldı mı?

    TRT payı ne kadar? Enerji fonu nedir?

    Son dakika açıklamasına göre; Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." dedi. Peki; TRT payı nedir, neden alınıyor? TRT payı ne kadar, kaç TL? Enerji fonu nedir? TRT payı ve Enerji fonu kesintisi kaldırıldı mı?

    TRT PAYI NEDİR?

    Erdoğan'ın faturalardaki TRT payını kaldırdığını açıklamasının ardından TRT payının ne olduğu merak edildi. TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

    ENERJİ FONU NEDİR?

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        lkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etöeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapğılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk.

        Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbri sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık.

        Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.

        Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.

        SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ

        Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

        Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

        Aynı şekilde petrol fiyataları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

        "ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

        Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

        2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

        Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Gençlerimize inşallah 2053 vizyonunu emanet etmeye Rabbim bize nasip edecektir. Bu sebeple Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımızla çalışıyoruz.

        KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ

        Bilim Kültür alanında: Teoman Duralı

        Müzik alanında: İdil Biret

        Görse Sanatlar alanında: Alev Ebuziyya

        Sinema alanında: Cüneyt Arkın

        Edebiyat alanında: Gürbüz Azak
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        Haberler Güncel TRT payı ne kadar, kaç TL? Enerji fonu nedir? TRT payı ve Enerji fonu kesintisi kaldırıldı mı? TRT payı nedir, neden alınıyor?
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