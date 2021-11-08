Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

Tan, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ağabeyine küfreden, bacaklarına vurarak darp eden Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyi Tahir Gümren'in onur ve saygınlığını rencide etmiş ve onu aşağılamıştır. Bu sebeple Lütfü Türkkan'ın cezalandırılmasını ve yargılanmasını talep ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın işlediği suçlardan cezalandırılmasını, şehidimizin ailesinin onurunu ve gururunu çiğnediği için 1 kuruşluk ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz."