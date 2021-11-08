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    • 08.11.2021 22:26
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    Hatay'dan acı haber: Otomobilin çarptığı polis memuru Davut Kaplan şehit oldu

    Son dakika haberleri... Hatay'da kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan (51), görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kaplan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.

    Hatay’dan acı haber!

    Hatay'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan (51) otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

    Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçenin çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi.

    Kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

    HASTANEDE ŞEHİT OLDU
    Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi.

        Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



        Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.

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