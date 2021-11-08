Hatay'dan acı haber: Otomobilin çarptığı polis memuru Davut Kaplan şehit oldu

Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.





Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.