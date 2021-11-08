Hatay'dan acı haber: Otomobilin çarptığı polis memuru Davut Kaplan şehit oldu

Hatay'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan (51) otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçenin çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi.
Kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi.