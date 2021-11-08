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    • 08.11.2021 12:20
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    • 08.11.2021 12:20
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    CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi krizi! İşçiler grevlerinin 14. gününde

    CHP'li Bakırköy Belediyesi önünde çadır kuran Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyeleri 14. günde grevlerini sürdürüyor. Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticisi Bayram Özkan, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması üzerine başlattıkları greve, anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini bildirdi.

    CHP’li belediyede büyük kriz

    Bakırköy Belediyesi önünde çadır kuran Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyeleri 14. günde grevlerini sürdürüyor.

    Grev alanına "Birliğimiz gücümüzdür", "Zafer direnen emekçinin olacak" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı vatandaşlar da alkışla destek verdi.

    Özkan, işçilere destek vermek amacıyla geldiği çadırın önünde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda greve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

    Birinci şartlarının, belediyede işten çıkarmalara son verilmesi olduğunu dile getiren Özkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na seslenerek, "Masaya gelip bu toplu sözleşmeyi bitirene kadar demokratik ve yasal olan grevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siz bu grevi bitirmezseniz 10 binlerce üyemizle Bakırköy emekçileriyle dayanışmaya geleceğiz." dedi.

        Özkan, geçtiğimiz hafta belediye işçilerine destek vermek amacıyla İzmir'den gelen sendika üyelerine de teşekkür etti.

        Bu arada grev nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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        Haberler Güncel CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi krizi! İşçiler grevlerinin 14. gününde
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