CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi krizi! İşçiler grevlerinin 14. gününde

Birinci şartlarının, belediyede işten çıkarmalara son verilmesi olduğunu dile getiren Özkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na seslenerek, "Masaya gelip bu toplu sözleşmeyi bitirene kadar demokratik ve yasal olan grevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siz bu grevi bitirmezseniz 10 binlerce üyemizle Bakırköy emekçileriyle dayanışmaya geleceğiz." dedi.