Venüs retrosu nedir, ne zaman bitecek? Venüs retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Oğlak, Yay, Akrep, Aslan, Koç, Terazi, Başak...

Venüs aynı zamanda ekonomiyle de ilişkili olduğundan, finansal koşullar ve kişisel konumlarla ilgili diğer tutumlarla da ilgili olabilir.

Geçiş yoluyla geri giden Venüs, gezegenle ilgili koşulların zayıfladığını, dengeli olmadığını, ancak bir istikrarsızlık durumunda olduğunu, bu dönemin çiftte bir anlayış eksikliğinin ortaya çıkması için daha büyük bir potansiyele işaret edebileceğini gösteriyor.

Niyetlerin ve kötü duyguların yanlış yorumlanması muhtemeldir. Her ikisi de duygusal düzlemde daha kararsız ve değişken olacaktır, özellikle de Venüs'ün transitte gerilemesi belirli doğum gezegenleri, özellikle Mars, Jüpiter ve Uranüs için zor yönleri olduğunda. Bu özellik aynı zamanda iş ittifakları ve tüm profesyonel konular için de geçerlidir.