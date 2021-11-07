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    • 07.11.2021 21:39
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    • 07.11.2021 21:39
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    Venüs retrosu nedir, ne zaman bitecek? Venüs retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Oğlak, Yay, Akrep, Aslan, Koç, Terazi, Başak...

    Merkür retrosunun ardından Venüs retrosu süreci hakkında araştırmalar başladı. Astrologlara göre, Venüs temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Ve yine Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Venüs’ün bu seferki geri hareketi sene sonu yani 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak. Peki, 2021 Venüs retrosu ne zaman bitecek, burçlara etkileri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Venüs retrosu nedir, ne zaman bitecek? Venüs retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Oğlak, Yay, Akrep, Aslan, Koç, Terazi, Başak...

    Venüs Retrosu'nun burçlara etkisi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle astrolojik gelişmeleri yakındna takip edenler yaşanan doğa olaylarının burçları nasıl ne yönde etkilediğini merak ediyor. İşte Venüs retrosuna ilişkin bilgiler...

    VENÜS RETROSU ETKİLERİ NELER?

    Bu zaman diliminde, insanın daha derin düşünmemizi sağlayan bir iç gözlem, yansıtma ve iç diyalog aşamasına girdiği ve diğer yaşamlarda değiştirmemiz ve salıvermemiz gereken yönlerin daha iyi takdir edildiği söylenir.

    Gezegenlerin, özellikle de Merkür'ün daha duygusal yanımızla bağlantı kurmanızı talep eden tepkileri sırasında savunmasız, duyarlı veya sinirli hissetmek bu zamanlarda görülebilen bir durumdur.

    Venüs aynı zamanda ekonomiyle de ilişkili olduğundan, finansal koşullar ve kişisel konumlarla ilgili diğer tutumlarla da ilgili olabilir.

    Geçiş yoluyla geri giden Venüs, gezegenle ilgili koşulların zayıfladığını, dengeli olmadığını, ancak bir istikrarsızlık durumunda olduğunu, bu dönemin çiftte bir anlayış eksikliğinin ortaya çıkması için daha büyük bir potansiyele işaret edebileceğini gösteriyor.

    Niyetlerin ve kötü duyguların yanlış yorumlanması muhtemeldir. Her ikisi de duygusal düzlemde daha kararsız ve değişken olacaktır, özellikle de Venüs'ün transitte gerilemesi belirli doğum gezegenleri, özellikle Mars, Jüpiter ve Uranüs için zor yönleri olduğunda. Bu özellik aynı zamanda iş ittifakları ve tüm profesyonel konular için de geçerlidir.

        Yapıcı bir bakış açısından, Venüs Retrosu, kesin olarak bir şey taahhüt etmeye karar vermeden önce, mevcut tüm ilişkileri gerçek değerleri açısından yeniden gözden geçirmek için mükemmel bir döneme işaret edebilir. Onlarla ilgili olarak ihtiyaçlarınıza daha fazla değer vermeniz gerekecek.

        Venüs aynı zamanda para gezegeni olduğundan, gerileme evresi, önemli finansal manevralar veya yatırımlar yapmak için olumsuz bir an olduğunu gösterir ve elde etmek istediğiniz herhangi bir ürünün gerçek değerini doğru bir şekilde değerlendirmek zor olacaktır.

        VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

        19 Aralık 2021'den 29 Ocak 2022'ye kadar aynı Oğlak burcunda ay yürüyüşü yapacak. Tekrar geri geldiğinde, 6 Mart 2022'de bu alanı tamamen terk edene kadar tahtına tekrar çıkmak için aynı, soğuk dağ zirvelerinde yolunu tekrarlamaya karar verecek. Venüs'ün bu seferki geri hareketi sene sonu yani 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
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        Haberler Güncel Venüs retrosu nedir, ne zaman bitecek? Venüs retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Oğlak, Yay, Akrep, Aslan, Koç, Terazi, Başak...
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