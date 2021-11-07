Venüs retrosu nedir, ne zaman bitecek? Venüs retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Oğlak, Yay, Akrep, Aslan, Koç, Terazi, Başak...

Venüs Retrosu'nun burçlara etkisi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle astrolojik gelişmeleri yakındna takip edenler yaşanan doğa olaylarının burçları nasıl ne yönde etkilediğini merak ediyor. İşte Venüs retrosuna ilişkin bilgiler...
VENÜS RETROSU ETKİLERİ NELER?
Bu zaman diliminde, insanın daha derin düşünmemizi sağlayan bir iç gözlem, yansıtma ve iç diyalog aşamasına girdiği ve diğer yaşamlarda değiştirmemiz ve salıvermemiz gereken yönlerin daha iyi takdir edildiği söylenir.
Gezegenlerin, özellikle de Merkür'ün daha duygusal yanımızla bağlantı kurmanızı talep eden tepkileri sırasında savunmasız, duyarlı veya sinirli hissetmek bu zamanlarda görülebilen bir durumdur.
Venüs aynı zamanda ekonomiyle de ilişkili olduğundan, finansal koşullar ve kişisel konumlarla ilgili diğer tutumlarla da ilgili olabilir.
Geçiş yoluyla geri giden Venüs, gezegenle ilgili koşulların zayıfladığını, dengeli olmadığını, ancak bir istikrarsızlık durumunda olduğunu, bu dönemin çiftte bir anlayış eksikliğinin ortaya çıkması için daha büyük bir potansiyele işaret edebileceğini gösteriyor.
Niyetlerin ve kötü duyguların yanlış yorumlanması muhtemeldir. Her ikisi de duygusal düzlemde daha kararsız ve değişken olacaktır, özellikle de Venüs'ün transitte gerilemesi belirli doğum gezegenleri, özellikle Mars, Jüpiter ve Uranüs için zor yönleri olduğunda. Bu özellik aynı zamanda iş ittifakları ve tüm profesyonel konular için de geçerlidir.