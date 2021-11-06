İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

21 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Marmara Bölgesi'nde dün geceden bu yana devam eden sis, İstanbul'da hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis yüzünden saat 08.00 itibariyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi, 20 uçuş da iptal edildi. THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferleri iptal edildi. Sisin etkisini yitirmesiyle saat 11.10'dan sonra kalkmak için sıra bekleyen 4 uçak havalanmaya başladı. Uçakların saat 11.40'ta iniş yapmaya başlamasıyla havalimanındaki seferler normale döndü.

NE OLMUŞTU?

Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

"DURUMUN GÜN İÇERİSİNDE DEVAM ETMESİ BEKLENMEKTEDİR"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

PEGASUS DA AÇIKLAMA YAPTI

Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN DA AÇIKLAMA VAR

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir." denildi.