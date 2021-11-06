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Kemal Kılıçdaroğlu, bundan tam 11 yıl önce bir kaset skandalıyla kendisini CHP Genel Başkanlığı koltuğunda buldu. Eski bir bürokrat olan ve SSK'da yaptığı skandallarla vatandaşların hafızalarında kötü anılara sahip olan Kılıçdaroğlu o gün bugündür CHP'deki koltuğunu koruyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2023 yılında yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar tv ekranlarında Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 2023'te gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



ERDOĞAN EN ÇOK ONDAN KORKUYORMUŞ!

Erdoğan'a karşı bugüne kadar tam 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan'ın beni karşısına göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Onu şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu iddialar ittifakı karıştırmak için ortaya atılıyor." şeklinde iddialı bir çıkışta bulundu.







AKŞENER'İN PRENSİNE YOLU TIKADI: BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVİNE DEVAM ETSİN

İP lideri Meral Akşener'in seçimler için aday gösterilmek üzere hamle yaptığı belediye başkanlarının da adaylık ihtimalinin önünü kesmek isteyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Seçildiler önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar önlerinde bir zaman var." açıklamasında bulundu.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İP lideri Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na karşı iki belediye başkanının ismini 2023 adaylığı için dolaşıma sokmuştu.