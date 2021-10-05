CHP'li belediye heykellerden vazgeçemiyor! Maltepe Belediyesi Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nu başlattı

Türkiye'nin gündemine sık sık heykel projeleriyle gelen CHP'li belediyeler bu icraatlarına bir yenisini daha ekledi.
Maltepe Belediyesi, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun lansmanı gerçekleştirdi.
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN SANATÇILAR KATILIYOR
Sempozyumda Rusya, Gürcistan, Özbekistan ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden katılım sağlayan sanatçılar, Maltepeliler için mermerleri yontarak sanat eserlerini icra edecek.
Çeşitli ülkelerden sanatçıların katıldığı sempozyumun ana teması; diyalog, dostluk, barış ve kültür oldu. Maltepe'de düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü ise Maltepeli sanatçı Güner Yener yapıyor.
Heykellerin yapım aşamasında Maltepe'deki öğrenciler, gençler, kadınlar da katılacak. Sanatçılar ile Maltepelilerin ortak uğraşı ile ortaya çıkan eserler Maltepe'nin belirli mahallelerine koyulacak.