CHP'li belediye heykellerden vazgeçemiyor! Maltepe Belediyesi Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nu başlattı

HEYKELLER BİTİNCE MAHALLELERE YERLEŞTİRİLECEK

Sempozyum küratörü Güner Yener, "Maltepe belediye başkanımız Özbekistan'da bir dernekle bir protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Maltepe'de bir taş heykel sempozyumu düzenliyoruz. Sayın belediye başkanı bana küratörlüğü teklif etti. Ben de Maltepe'nin yerel sanatçısıyım ve kabul ettim. 3'ü Özbek, 1'i Gürcü ve 1'i Rus olan sanatçılarımızı Nesime hanım temsil ediyor ve bağımızı kuruyor. İki de Türk sanatçımız bizlere eşlik ediyor. 1'i Metin Kar, Kocaeli üniversitesi öğretim görevlisi, diğeri ise İmdat Avcı. Bu heykeller bittikten sonra mahallerimize koyulacak" dedi.