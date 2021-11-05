Son dakika: HDP kapatılacak mı? HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'nden savunma için 4 ay ek süre talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, partinin ek süre talebi üzerine geçtiğimiz aylarda toplanmış ve 7 Eylül'den itibaren HDP'ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre vermişti.
HDP'ye verilen süre 7 Kasım tarihinde son bulacakken, parti yetkilileri kapatma davasıyla ilgili olarak bugün AYM'ye ön savunmasını sundu.
SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Parti tarafından verilen ön savunma sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek.
Belirlenecek bir tarihte Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.