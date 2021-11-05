Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi nasıl yapılır? Evde sushi yapımı tarifi! Malzemeler, püf noktalar...

Yemek programlarını yakından takip edenler Evde sushi yapımı tarifi hakkında bilgi edinmek istiyor. TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında bugün final günü yaşanıyor ve günün yarışmacısı ana yemek olarak sushiye seçti. İzleyiciler ise evde sushi nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi tarifini haberimizde derledik. Siz de deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.
KOLAY VE LEZZETLİ EVDE SUSHİ TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı su
3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)
1/4 (çeyrek) adet avokado
1 adet ufak havuç
1 adet badem salatalık
50 ml pirinç sirkesi (mirin)
Salamura somon füme
Yarım yemek kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
Yanında;
Soya sosu
Wasabi