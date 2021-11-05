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    • 05.11.2021 20:45
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    • 05.11.2021 20:52
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    Hatay ne zaman, kaç yılında alındı? Hatay ne zaman Türkiye'ye katıldı?

    Bu akşam Show TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aziz dizisi 1930’lu yıllara izleyicileri götürecek. Dizi Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatıyor. İzleyiciler bu kapsamda Hatay'ın anavatana ne zaman katıldığını merak ederek "Hatay ne zaman, kaç yılında alındı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hatay ne zaman Türkiye'ye katıldı? İşte tarihteki bilgiler...

    Hatay ne zaman, kaç yılında Türkiye’ye katıldı?

    1930'lu yıllarda Hatay'da geçen Aziz dizisinde yaşanan gelişmeler neticesinde tarihi bilgiler merak ediliyor. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi aktarıyor. Peki, Hatay ne zaman, kaç yılında alındı? Hatay ne zaman Türkiye'ye katıldı? İşte merak edilenler...

    HATAY NE ZAMAN, KAÇ YILINDA TÜRKİYE'YE KATILDI?

    Hatay Devleti İskenderun Sancağı'nın 2 Eylül 1938'de bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş olan Türk devleti. 29 Haziran 1939 günü devletin yasama organı olan 22 üyesi Türk olan 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisinin aldığı karar gereği Türkiye'ye katılmış ve Hatay ili olmuştur.

    İşte Hatay'ın Türkiye katılma süreci;

    1937'de Milletler Cemiyeti kararıyla Hatay sorununun çözümü için kurulmuştur. Devletin kuruluşu Hatay Millet Meclisi'nin 2 Eylül 1938 tarihli kararıyla ilan edilmiştir.

    Devlet Başkanlığına Tayfur Sökmen, Meclis Başkanlığı'na Abdülgani Türkmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçilmiştir.

        Aşama aşama gerçekleştirilen değişikliklerle Türkiye'ye bağlanmaya doğru giden Hatay, II. Dünya Savaşı'nın yaklaşması nedeniyle Fransa'nın da ısrarcı olamamasından ve Türkiye ile savaşmayı göze alamaması sonucunda, Fransa ile Türkiye arasında 23 Haziran 1939 tarihinde Ankara'da, "Türkiye ile Suriye Arasında Toprak Sorunlarının Kesinlikle Çözümüne İlişkin Antlaşma"nın imzalanması ile Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmesiyle, 29 Haziran 1939'da Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'ye katıldı.

        Türkiye ise, 7 Temmuz 1939 günü çıkarılan bir yasa ile "Hatay" ilini kurarak katılma işlemini sonuçlandırdı. 23 Temmuz 1939 tarihinde de Fransız birlikleri Hatay'ı terk ettiler.
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