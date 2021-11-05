1930'lu yıllarda Hatay'da geçen Aziz dizisinde yaşanan gelişmeler neticesinde tarihi bilgiler merak ediliyor. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi aktarıyor. Peki, Hatay ne zaman, kaç yılında alındı? Hatay ne zaman Türkiye'ye katıldı? İşte merak edilenler...

HATAY NE ZAMAN, KAÇ YILINDA TÜRKİYE'YE KATILDI?

Hatay Devleti İskenderun Sancağı'nın 2 Eylül 1938'de bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş olan Türk devleti. 29 Haziran 1939 günü devletin yasama organı olan 22 üyesi Türk olan 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisinin aldığı karar gereği Türkiye'ye katılmış ve Hatay ili olmuştur.

İşte Hatay'ın Türkiye katılma süreci;