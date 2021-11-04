İzinsiz eylem yapmak isteyen HDP'li vekil polislerin üzerine yürüdü! Şube Müdüründen tokat gibi sözler

Tunceli'de Sanat Sokağı'nın girişinde, aralarında HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü'nün de olduğu grup, 5 yıl önce HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltına alınıp, tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yapmak istedi.

Tunceli Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis, milletvekili dışında açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi.