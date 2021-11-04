Türkiye Glasgow’da yeşil kalkınmayı anlatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve COP26 konferansına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğine uyumun önemine vurgu yapan Kurum, "İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, pek çok sektörü derinden etkileyen bir kalkınma ve bir milli güvenlik meselesidir." diye konuştu.

Özellikle son yıllarda dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla görüldüğünü anlatan Kurum, "İklim değişikliğinin verdiği zararın dünyanın birçok yerinde sel, kasırga, kuraklık, yangın gibi felaketlere neden olduğunu görüyoruz. 100 yıl öncesine göre küresel ısınma kaynaklı yangınlar yüzde 30, hava sıcaklığının 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı da son 40 yılda iki kat arttı. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'de de özellikle son yıllarda deprem, sel, orman yangını, müsilaj gibi felaketlerle kendini gösterdi." bilgisini verdi.