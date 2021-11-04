Türkiye Glasgow’da yeşil kalkınmayı anlatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, yeşil kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkanlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllü ve bu konuda önemli bir kapasiteye sahip bir ülke. COP26'da da bu doğrultuda görüşlerimizi ve çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz." dedi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Bakan Kurum tarafından açılışı yapılan Türkiye standında bilgilendirme toplantıları başladı.
Toplantılarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "yeşil kalkınma devrimi"nin yanı sıra "sıfır atık", "iklim değişikliği ile mücadele", "iklim değişikliğine uyum", "düşük karbon emisyonu" konuları anlatılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve COP26 konferansına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğine uyumun önemine vurgu yapan Kurum, "İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, pek çok sektörü derinden etkileyen bir kalkınma ve bir milli güvenlik meselesidir." diye konuştu.
Özellikle son yıllarda dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla görüldüğünü anlatan Kurum, "İklim değişikliğinin verdiği zararın dünyanın birçok yerinde sel, kasırga, kuraklık, yangın gibi felaketlere neden olduğunu görüyoruz. 100 yıl öncesine göre küresel ısınma kaynaklı yangınlar yüzde 30, hava sıcaklığının 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı da son 40 yılda iki kat arttı. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'de de özellikle son yıllarda deprem, sel, orman yangını, müsilaj gibi felaketlerle kendini gösterdi." bilgisini verdi.
"SIFIR ATIK PROJEMİZLE 3 MİLYON TON SERA GAZI SALIMINI ÖNLEDİK"
Kurum, Başkan Erdoğan'ın 2053'te net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu hatırlatarak, net sıfır emisyonun özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla bunları yutan, yok eden okyanus, deniz ve yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına geldiğini kaydetti.
Bu konuda ciddi adımlar attıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: