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    • 20.09.2021 10:57
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    CHP yandaşı Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın 'Arapça' provokasyonu elinde patladı

    CHP yandaşı yalan ve iftira dolu haberleriyle çamur medyasının başını çeken Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan'ın Basın İlan Kurumu'nun ilanları üzerinden yapmaya çalıştığı 'Arapça' provokasyonu elinde patladı. Çölaşan'ın çalıştığı gazete ve yandaşı Cumhuriyet gazetesinde de Bulgarca ve Arapça ilanlar yayımlandığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Çölaşan’ın ’Arapça’ provokasyonu elinde patladı

    CHP yandaşı yalan ve iftira dolu haberleriyle çamur medyasının başını çeken Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan'ın Basın İlan Kurumu'nun ilanları üzerinden yapmaya çalıştığı 'Arapça' provokasyonu elinde patladı.



    Çölaşan Sabah gazetesinde yer alan Arapça yazılmış Basın İlan Kurumu ilanı üzerinden Türk yargısı ve Sabah gazetesini hedef aldı. Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi'nin bir boşanma davasında Arapça çıkardığı arama ilanına 28 Şubat refleksiyle tepki gösteren Çölaşan, "Bunun adı taa 1928 yılında yapılan Harf Devrimi'ni hiçe saymaktır. Devrim yasalarına saygısızlık etmektir" diyerek büyük bir skandala imza attı.

    KENDİ GAZETESİ DE YABANCI DİLDE İLAN YAYIMLIYOR
    Çölaşan, bu satırları 17 Eylül 2021 tarihinde kaleme alırken çok geçmeden kendi gazetesi ve CHP yandaşı Cumhuriyet'te de Arapça ve Bulgarca ilanların verildiği ortaya çıktı.

        Sözcü gazetesinin 12 Temmuz 2021 tarihli nüshasında Bulgarca resmi ilan

        Cumhuriyet gazetesi 14 Ocak 2021 ve 27 Haziran 2021'de Arapça ilanları


        Çölaşan, yazısında daha da ileri giderek, "Davada taraflardan herhangi birinin Türkçe bilmiyor, ya da öyle görünüyor olması hiç önemli değildir. Sen Türk mahkemesi olarak duyurularını ve tebligatlarını sadece Türkçe harflerle yapmak zorundasın. Bunun aksine bir hüküm ne yasalarımızda var ne de yargının geleneklerinde…" dedi.


        MAHKEME TERCÜMESİNİ İSTİYOR
        Ancak Türkiye'deki mahkemeler davacı ya da davalı hangi lisanı kullanıyorsa, ona göre yeminli bir tercümandan tercümesini istiyor ve yayınlatıyor. Öte yandan Basın İlan Kurumu ilanların Türkçesini tasdik etmeden yayınlatmıyor.

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