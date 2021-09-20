CHP yandaşı Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın 'Arapça' provokasyonu elinde patladı

Sözcü gazetesinin 12 Temmuz 2021 tarihli nüshasında Bulgarca resmi ilan

Cumhuriyet gazetesi 14 Ocak 2021 ve 27 Haziran 2021'de Arapça ilanları



Çölaşan, yazısında daha da ileri giderek, "Davada taraflardan herhangi birinin Türkçe bilmiyor, ya da öyle görünüyor olması hiç önemli değildir. Sen Türk mahkemesi olarak duyurularını ve tebligatlarını sadece Türkçe harflerle yapmak zorundasın. Bunun aksine bir hüküm ne yasalarımızda var ne de yargının geleneklerinde…" dedi.



MAHKEME TERCÜMESİNİ İSTİYOR

Ancak Türkiye'deki mahkemeler davacı ya da davalı hangi lisanı kullanıyorsa, ona göre yeminli bir tercümandan tercümesini istiyor ve yayınlatıyor. Öte yandan Basın İlan Kurumu ilanların Türkçesini tasdik etmeden yayınlatmıyor.