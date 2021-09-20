CHP yandaşı Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın 'Arapça' provokasyonu elinde patladı

CHP yandaşı yalan ve iftira dolu haberleriyle çamur medyasının başını çeken Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan'ın Basın İlan Kurumu'nun ilanları üzerinden yapmaya çalıştığı 'Arapça' provokasyonu elinde patladı.
Çölaşan Sabah gazetesinde yer alan Arapça yazılmış Basın İlan Kurumu ilanı üzerinden Türk yargısı ve Sabah gazetesini hedef aldı. Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi'nin bir boşanma davasında Arapça çıkardığı arama ilanına 28 Şubat refleksiyle tepki gösteren Çölaşan, "Bunun adı taa 1928 yılında yapılan Harf Devrimi'ni hiçe saymaktır. Devrim yasalarına saygısızlık etmektir" diyerek büyük bir skandala imza attı.
KENDİ GAZETESİ DE YABANCI DİLDE İLAN YAYIMLIYOR
Çölaşan, bu satırları 17 Eylül 2021 tarihinde kaleme alırken çok geçmeden kendi gazetesi ve CHP yandaşı Cumhuriyet'te de Arapça ve Bulgarca ilanların verildiği ortaya çıktı.