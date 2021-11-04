Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 azalışla 1 trilyon 892 milyar 943 milyon 913 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,31 artışla 2 trilyon 388 milyar 863 milyon 56 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 322 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 874 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ekim itibarıyla 1 milyar 429 milyon dolarlık azalış görüldü.