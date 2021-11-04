CHP, ne olduğunu bir kez daha gösterdi: Osmanlı, Türk Milleti'nin egemenliğini gasp etmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi genetik kodlarını millete tekrar hatırlattı. Osmanlı Devleti'ne olan kine bakın...
Mersin'in Tarsus Belediyesi Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu'nu gaspçı devlet olmak ile itham etti. Duruma AK Partili ve MHP'li vekiller sert tepki gösterdi.
"OSMANLI TÜRK MİLLETİ'NİN EGEMENLİĞİNİ GASP ETMİŞTİR"
Tarsus Belediye Meclisi toplantısında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu için, "Osmanlı, Türk Milleti'nin egemenliğini gasp etmiştir." ifadelerini kullandı. Günaştı'nın sözleri büyük tepki topladı.
"MÜSTESNA BİR DEVLET VE BİZİM ECDADIMIZDIR"