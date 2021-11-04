CHP, ne olduğunu bir kez daha gösterdi: Osmanlı, Türk Milleti'nin egemenliğini gasp etmiştir

Altınsucu şu ifadeleri kullandı:

Osmanlı Devleti 623 yıl boyunca yaşamış, dünyaya nizamı ve adaleti getirmiş, dünya düzenini tesis etmiş müstesna bir devlettir ve bizim ecdadımızdır. Bir devletin 623 yıl yaşaması dahi asla gaspçı devlet değil, aksine adaletle yönetilen bir devlet olduğunun ispatıdır.