Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. ile şikayetçiler Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. katıldı. Sanık Emel C. suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Şikayetçileri görünce turistler geldi diye sevindim. Onlara 'Türk müsünüz?' diye sordum. 'Türküz' dediler. Neden bu kıyafeti tercih ediyorsunuz' diye sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim.
Bir yandan konuşuyorduk. Bir yandan onlar önde ben arkada yürüyorduk. Polis noktasına gelince şikayetçiler benden şikayetçi olduklarını söylediler. Polis de tutanak tuttu. Ben iddianamedeki sözleri söylemedim. Beraatimi talep ederim" dedi.
Görüntü çözümlerindeki konuşmaları sorulan sanık Emel C., "Ben çarsaf giymelerinin yasak olduğunu zannettiğim için söylenmiştim, tansiyonum da düşmüştü. Bu olay sonrasında bütün medyada, internette benim hakkımda olumsuz şeyler yazıldı, söylendi. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Ağır ilaçlar kullanmaya başladım" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin "Pis Araplar" diye beyanda bulunmadığını belirterek beraatini istedi.
ŞİKAYETLERİNİ TEKRAR ETTİLER
Şikayetçiler A.H., Selva B. ise sanığın yolda giderken yaklaşıp kendilerini durdurduğunu ve "Pis Araplar camiye gidin, burada çarşaf giymek yasak" diyerek söylendiğini belirterek şikayetçi olduklarını belirttiler. Şikayetçilerden Selva B., "Olay yerinde açık kıyafetli insanlar vardı, bizle tartışmaya girdiği halde onlara bir şey söylemedi" diye konuştu.
RAPOR ALINACAK
Mahkeme, psikoljik tedavi görüp ağır ilaç kullanan sanığın ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için üç haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınarak hastaneye sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi. Tutanağı tutanların tanık olarak çağrıldıkları halde gelmedikleri gerekçesiyle zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ertelendi.