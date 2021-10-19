Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak

Görüntü çözümlerindeki konuşmaları sorulan sanık Emel C., "Ben çarsaf giymelerinin yasak olduğunu zannettiğim için söylenmiştim, tansiyonum da düşmüştü. Bu olay sonrasında bütün medyada, internette benim hakkımda olumsuz şeyler yazıldı, söylendi. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Ağır ilaçlar kullanmaya başladım" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin "Pis Araplar" diye beyanda bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

ŞİKAYETLERİNİ TEKRAR ETTİLER

Şikayetçiler A.H., Selva B. ise sanığın yolda giderken yaklaşıp kendilerini durdurduğunu ve "Pis Araplar camiye gidin, burada çarşaf giymek yasak" diyerek söylendiğini belirterek şikayetçi olduklarını belirttiler. Şikayetçilerden Selva B., "Olay yerinde açık kıyafetli insanlar vardı, bizle tartışmaya girdiği halde onlara bir şey söylemedi" diye konuştu.