Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu açıkladı! Kovid-19 son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı.

"FARKI KAPATMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" ifadelerini kullandı.

1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU



