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    • Güncel
    • 02.11.2021 20:18
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    • 02.11.2021 20:47
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu açıkladı! Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı.

    "FARKI KAPATMALIYIZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" ifadelerini kullandı.

    1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu açıkladı! Kovid-19 son durum
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