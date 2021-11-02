Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2021 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 15:35
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka rakamları

    Son dakika... Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Koca, "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

    Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı

    Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

    Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

    EN ÇOK ARTAN İLLER

    16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.

    İŞTE O TABLO

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşmıştı.

        Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

        STABİL, KONTROLÜ KOLAY BİR SEYİR VAR
        Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eadeh’ın gerçek yüzü ortaya çıktı!
        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka rakamları
            SON DAKİKA