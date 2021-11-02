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    • 02.11.2021 11:27
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    SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 43 bin 307 lira tazminat ödeyecek! Üniversite öğrencilerine burs verilecek

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan tazminat davasında mahkeme manevi tazminata hükmetti. İcra yoluyla tahsil edilen 43 bin 307,45 lira üniversite öğrencilerine burs olarak verildi.

    Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği tazminat öğrencilere gidecek

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'la ilgili 'diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmakla, deaş'a kol kanat germek ve silah göndermekle, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekle, vergi kaçırmakla' sözleriyle ilgili Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine manevi tazminat davası sonuçlandı.

    43 BİN 307 LİRA BURS OLARAK AKTARILDI
    Ankara 6. Hukuk Mahkemesi tarafından, Kılıçdaroğlu aleyhine manevi tazminata hükmetti. Kılıçdaroğlu'nun avukatının itirazını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi reddetti.

    İcra yoluyla Kılıçdaroğu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 lira üniversite öğrencilere burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığı bildirildi.

        TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİ
        Kemal Kılıçdaroğlu,2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'ı kişilik haklarını zedeleyici şekilde 'diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmakla, deaş'a kol kanat germek ve silah göndermekle, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekle, vergi kaçırmakla'
        itham ettiği konuşması nedeniyle Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine manevi tazminata hükmedilmişti.

        Yerel Mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan toplam 43 bin 307,45 TL tahsil edilmişti.
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