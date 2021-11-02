SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 43 bin 307 lira tazminat ödeyecek! Üniversite öğrencilerine burs verilecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'la ilgili 'diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmakla, deaş'a kol kanat germek ve silah göndermekle, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekle, vergi kaçırmakla' sözleriyle ilgili Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine manevi tazminat davası sonuçlandı.