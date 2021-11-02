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    • Güncel
    • 02.11.2021 07:53
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    • 02.11.2021 07:53
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    Çanakkale Boğazı'nda göz görü görmüyor: Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

    AA
    Yola çıkacaklar dikkat! Gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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    Haberler Güncel Çanakkale Boğazı'nda göz görü görmüyor: Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
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