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SON DAKİKA: AKM (Atatürk Kültür Merkezi) açılışından kareler

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi. İşte AKM'nin açılış töreninden kareler...

AA
29.10.2021 19:39 - Son Güncelleme: 29.10.2021 19:39
SON DAKİKA: AKM Atatürk Kültür Merkezi açılışından kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.

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SON DAKİKA: AKM Atatürk Kültür Merkezi açılışından kareler

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

SON DAKİKA: AKM Atatürk Kültür Merkezi açılışından kareler

Başkan Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

SON DAKİKA: AKM Atatürk Kültür Merkezi açılışından kareler

AKM'nin açılış kurdelesini, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

SON DAKİKA: AKM Atatürk Kültür Merkezi açılışından kareler

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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