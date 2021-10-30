Yeni AKM 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu! Sanatçılar görüşlerini paylaştı: “Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum”

KLARNET SANATÇISI SERKAN ÇAĞRI

"Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak" dedi. Sanatçı Yavuz Bingöl de "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür Bakanımıza, bütün çalışan ekibe, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli güzel bir yer oldu. Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum"

"Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak"