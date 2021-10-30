Yeni AKM 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu! Sanatçılar görüşlerini paylaştı: “Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri ise AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı. Sanatçı Mustafa Keser, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayarak "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur. İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar" dedi. Yavuz Bingöl de "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür Bakanımıza, bütün çalışan ekibe, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli güzel bir yer oldu. Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. İşte detaylar...
Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.
KLARNET SANATÇISI SERKAN ÇAĞRI
"Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak" dedi. Sanatçı Yavuz Bingöl de "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür Bakanımıza, bütün çalışan ekibe, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli güzel bir yer oldu. Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum"
"Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak"
SANATÇI MUSTAFA KESER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayarak, "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur. İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar." dedi.