ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! İşte Hong Kong sicilinin fotoğrafı

"Türkler'de aile, saygı ve değerler çok önemli" diyen Sözcü Eadeh, "Türkiye'de kendimi çok rahat hissediyorum. Vallahi muhteşem. Köklü bir tarih, zengin bir kültür ve samimi insanlar" şeklinde konuştu.



GERÇEKTE JULIE EADEH KİMDİR?

Julie Eadeh'ın kendini tanıttığı video sonrası kim olduğu merak edilirken ortaya çıkan fotoğraflar aslında bahsettiği gibi gittiği ülkelerin kültürünü sevdiği için değil onlara karşı kullanmak için öğrendiğini ortaya koyuyor.