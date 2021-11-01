Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasının 7'nci duruşması görülmeye başladı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin, sanık ve tanık avukatları katıldı.
Duruşmada, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır tanık Doğukan Uzakgiden de bulundu.
Duruşma, Doğukan Uzakgiden'in, katil zanlısı Avcı'nın emniyetteki ifadesinde müdafiliğini yaptığı gözetilerek tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Uzakgiden'e, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, ve annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın üzerine atılı suçlar nedeniyle tanıklık yapıp yapmayacağı soruldu. Uzakgiden, meslek sırrı kapsamında olduğu için tanıklık yapmayacağını bildirdi. Gültekin ailesinin avukatları buna itiraz etti.
Pınar Gültekin'in telefonunun incelenmesi için ABD'den gelen müzekkere tercümesi yapıldı. Önce Muğla Siber Suçlar Daire Başkanlığı sonra Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara dair tutanaklar gönderildiği belirtildi. Katılan vekili Gültekin'in telefonu için tekrar müzekkere yazılmaması gerektiğini belirterek Adli Tıp Raporunun yeterli olduğunu kaydetti.