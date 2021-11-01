Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı

BURADA PINAR'IN ÖZEL HAYATI YARGILANIYOR BİZ 11 AY BEKLEDİK

Gültekin ailesi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Pınar'ın telefon kayıtları için tekrar ABD'ye müzekkere yazılmasını istemediklerini belirtti. Sabah'ın haberine göre Koçoğlu, "ABD'den gelen dosya, Muğla'da ve Ankara'da incelendi çözülemedi. Burada Pınar'ın telefonunda cinayetten 2 sene öncesine kadar veriler istenmesi nedeniyle bunu istemiyoruz. Bunların cinayetle bir ilgili alakası yok. Burada Pınar'ın özel hayatı yargılandığı için ve canlıyken yakıldığı sabit olduğu için tekrar müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Bir 11 buçuk ay daha mı bekleyeceğiz" dedi.

ŞİFRE DOSYADA VAR AMA AÇILMIYOR

ABD'den gelen dosyada Pınar'ın telefonun şifrelerinin var olduğu halde Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin çalışması sonu açıklamadığını ifade eden Koçoğlu, "Tekrar müzekkere yazılırsa bi bu kadar daha bekleyeceğiz. Gelen dosyada şifre yazıyor fakat hala açılmıyor. Bu dosyaların açılmayacağı sabittir. Siber suçlardan gelen yazıda ABD diyor ki dosyada şifre var. Şifre varken hala dosya açılmıyor" diye konuştu.

TEKRAR MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP ETTİ

Sanık avukatı, maddi gerçeğin ortaya çıkarıl aşı için WhatsApp görüşmeleri de dahil olmak üzere şifrelerin istenmesi için tekrar müzekkere yazılmasını talep etti.