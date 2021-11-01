Eroinle yakalanan "ödüllü" polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Konya narkotik polisi tarafından 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), otomobiliyle 60 kilometre kaçtığı, takip sırasında çarptığı otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Acarca'nın aracında suç unsuruna rastlanmadığı, polisin çevrede yaptığı araştırmada uyuşturucuyu attığının tespit edildiği belirtildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmayla 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından Ereğli- Adana karayolunda başka bir otomobile çarptı. Bu otomobildeki 4 kişi yaralandı.