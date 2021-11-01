Müzakereler başladı! Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılacak

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
YÖK'teki heyetler arası görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanında yeni bazı iş birliklerin yapılmasına yönelik çalışmalar müzakere edildi.
Bakan Amrullayev'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da çok köklü ilişkilerin bulunduğunu ifade etti.
Özvar, şu bilgileri verdi:
"Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu heyeti olarak yükseköğretim alanında yeni iş birliklerinin yapılmasına yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. İki kardeş ülke olarak yükseköğretim alanında atacağımız yeni ve önemli adımlarla aramızdaki ilişkileri daha da köklü hale getirmek iradesini taşıyorum."
"İKİ ÜLKE ARASINDA ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİNİN DE OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"