Müzakereler başladı! Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılacak

Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki öğrenci hareketliliğinin daha fazla sayıda olmasını arzu ettiklerini dile getiren Özvar, "Eğitim öğretim hareketliliğinin yanı sıra biz yükseköğretim alanında öğretim elemanı, öğretim üyesi, bilim insanı hareketliliğinin de olması gerektiğine inanıyoruz. Bu fevkalade önemli bir husustur. Yükseköğretim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek daha kurumsal hale getirmek bizim en temel hedeflerimizden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.