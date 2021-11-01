Millete hizmet yolunda AK Parti iktidarı 19 yaşında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 3 Kasım'da önüne konulan her türlü engelleri aşarak sürdürdüğü iktidarının 19'ncu yılını kutlayacak. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla kesintisiz hizmet dönemini sürdürüyor. AK Parti bir yandan Türkiye'ye çağ atlatan kalkınma hamlelerini yaparken bir yandan da şer odaklarına karşı dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. 2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarı, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attı. İşte AK Parti'nin 19 yılında yaşananlardan bazıları:
VESAYET ODAKLARINA DİRENDİ
AK Parti 19 yıllık iktidarında vesayet odakları ile mücadele ile etti. AK Parti'den cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için alınan '367 kararı', Türk demokrasi tarihine 'e-muhtıra' olarak geçen 27 Nisan bildirisi, kapatma davası, 7 Şubat 2012'deki MİT krizi, 2013'te yaşanan Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık yargı-emniyet darbe girişimi ve son olarak 2016'da FETÖ'nün Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteğini arkasına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu sayesinde bertaraf edildi.
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM
Savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi (MİLGEM), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı ANKA gibi projeler hayata geçirildi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar üretildi.