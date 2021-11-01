Millete hizmet yolunda AK Parti iktidarı 19 yaşında!





İLK 10 ÜLKE HEDEFİ

AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Milli para ağırlıklarından kurtuldu. Paradan 6 sıfır atılması ekonomide dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü. Son dönemde pandemi etkisiyle tüm dünyayı etkileyen ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisini ayakta tutmayı başardı. AK Parti 2023'te Türkiye'yi ekonomide 'dünyanın en büyük 10 ülkesi' arasında taşıma hedefini de sürdürüyor.



EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM

AK Parti döneminde eğitimde 4+4+4 eğitim sistemine geçildi. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması kaldırıldı.



YARGIDA DEVRİM

AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi.



MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK PROJESİ

Milli Birlik ve Kardeşlik projesi kapsamında özel okullarda ana dilde eğitim serbestliği, anadilde savunma hakkı getirildi. Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde araştırmalar yapılması, enstitüler kurulması seçmeli ders konulmasının önü açıldı. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına izin verildi.